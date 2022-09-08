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Hükümetten sözü aldılar!

Başbakanlık'ta belediye katkı payları konusunda yapılan toplantı sona erdi.

08 Eylül 2022 Perşembe 16:06
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Hükümetten sözü aldılar!


Toplantı sonrası BES Başkanı Musafa Yalınkaya ile Dev-İş Başkanı Koral Aşam, basına açıklamalarda bulundu.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, bir kaynak sorunu olduğunu ve bunun dillendirilmediğini belirterek, devletin yerel gelirlerinin kesin rakamlar olduğunu, belediyelere paylarını istediklerini ve asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

30 Eylül'ün çok önemli bir tarih olduğuna dikkat çeken Yalınkaya, belediye başkanlarının yetkilerinin kalmayacağını ve maaş ödenemez duruma gelineceğini hatırlatarak, hükümetin de yaşanılacak kaosun farkında olduğunu söyledi.

Yalınkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"30 Eylül'den önce sorunun tamamen çözülmesini talep ettik. Ay sonu bunun ödenmesi talebimizdir. Hükümet de söz verdi. Ödenmese ay sonu belediyeler tüm faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalır. Umarım hükümet de verdiği sözü tutar."

Aşam: İşin ciddiyetini anladılar

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da ek bütçe talep etmediklerini, yerel gelirlerin belediyeye ayrılan payını talep ettiklerini söyledi.

Bir kaynak sıkıntısı olduğunu bildiklerini dile getiren Aşam, şunları kaydetti:

'Belediyelerin bu paraları alamadıkları takdirde, maaş ödeyemeyecekler. Maaş alamayan insan açtır ve sinirlidir demektir. Biz de bunu açık ve net belirttik. İşin ciddiyetini anladılar. İyi niyet gördük. En geç ayın sonuna bu sorunun çözüleceği sözünü de aldık"

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