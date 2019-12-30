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Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyecek!

30 Aralık 2019 Pazartesi 17:28
Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyecek!

(Kamalı Haber) - Gazoz büfe’nin garsonu ve paketçisi arasında çıkan kavgada bıçak kullanan Erol Özer dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, zanlının Yaralama - Vahim zarar, Kanunsuz bıçak taşıma, kavga suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27 Aralık 2019 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Lefkoşa'da Gazoz büfe isimli iş yeri içerisinde paketçi olarak çalışmakta olan Lefkoşa 'da sakin Erol Özer’in (E- 21 TC Paketçi) kendisine omuz attığı gerekçesi ile garson olarak çalışmakta olan Nadir Karavelioğlu (E -19 TC Garson) ile iş yeri arka tarafında bulunan Lemar alışveriş merkezi oto park içerisine gidip kavga ettikleri esnada Erol Özer’in kanunsuz olarak elinde bulundurduğu henüz tespit edilemeyen kesici ve delici bir cisim ile Nadir Karavelioğlu'nun sol ön kol arka kısmına ve sol karın bölgesine sokup yaralamış ve vahim bedensel zarara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis, ayni tarihte Erol Özer’in olay mahallinde tespit edilmiş olup Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri ile tutuklandığını anlattı. Polis, müştekinin taburcu olduğunu  söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Hükümsüz Tutuklu
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? 2019-12-30 18:08:11

TC ciler nerde ? Alın TC ciler mi daha çok sabıkalı KKTC liler mi bunu okduğunuz haberlerdeki belirtilerle anlayacaksınız. Süperdin gazete.

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Daş 2019-12-30 18:32:30 @?

Lan yürüyen cehalet, Türkiye nüfusu ile KKTC nüfusu birmi de hesaplama yapıyorsun ? Kesin zamanında konyadan gelen kıbrıslıdan çok kıbrıslı olanlardansın.

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