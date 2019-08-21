Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyecek!

(Kamalı Haber) – KKTC’ye Lokmacı Sınır Kapısından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile girmeye çalışırken yakalanan zanlı Constantinos Loizos Koursoumba tutuklanmasının ardından teminat maksadı ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Constantinos Loizos Koursoumba’nın 17 Ağustos 2019 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısından KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada üzerinde yapılan aramada, 2 gram ağırlığında hintkeneviri ve 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının çantasında ise içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet öğütücü bulunarak emare alındığını belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini, aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.