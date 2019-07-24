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Hulusi Akar cuma günü KKTC'ye geliyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:49
Hulusi Akar cuma günü KKTC'ye geliyor

Sefa KARAHASAN-(DHA)

TC MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 26 Temmuz Cuma günü, KKTC'de ziyarette bulunacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, KKTC'ye yapacağı ziyarette, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar ile görüşeceği belirtildi. Akar'a ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün eşlik edeceği bildirildi. Akar'ın ziyaretlerinin ardından beraberindeki heyetle Boğaz Şehitliği'ne gideceği ve Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret edeceği öğrenildi.

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yahya 2019-07-24 20:03:52

gelsin gelsin boş brakılmasin
tesekkürler

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