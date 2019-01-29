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Hulusi Akar'dan sert mesaj!

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türkiye Cumhuriyeti'nin olmadığı hiçbir çözüme, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ister ekonomik ister askeri ister güvenlik ve savunma konuları olsun 'evet' demeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

29 Ocak 2019 Salı 12:38
Hulusi Akar'dan sert mesaj!

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde dün yapılan Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'nin ardından, "teknoloji çınarı" olarak nitelendirilen fabrikanın işçileriyle yemekte bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı ve samimi bir havada geçen yemek sonrası işçilere hitap eden Akar, hem bölgesel hem küresel düzeyde yaşanan önemli olayları yakından takip ettiklerini belirtti.

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“KIBRIS’TA TÜRKİYE’NİN OLMADIĞI HİÇBİR ÇÖZÜME ‘EVET’ DEMEYECEĞİZ”

"Mavi vatan" olarak adlandırılan denizlerdeki hak ve menfaatlere yönelik çalışmaların da aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Akar, "bunu yaparken bütün samimiyetimizle başta Yunanistan olmak üzere tüm komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ancak bazı siyasi etkenler ve yanlış hesaplar nedeniyle olayların çarpıtıldığına dikkati çeken Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Maalesef bazı tahriklere girişiliyor. Bunların hiçbirinin sonu olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir şekilde oldubittiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin olmadığı hiçbir çözüme Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ister ekonomik ister askeri ister güvenlik ve savunma konuları olsun 'evet' demeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Bu konuda son derece kararlıyız. Diğer taraftan da uluslararası hukuka ve ikili anlaşmalara son derece saygılıyız. Haklarımızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi muhataplarımızın çok iyi bilmesi lazım."

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Hulusi Akar
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hassikdir 2019-01-29 14:24:20

hassikdirin be belanızı versin artık, guli gılıklı .. bir gidemediniz bu memleketten.

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Ahmet 2019-01-29 15:31:10

Biz kaliciyiz kitmek isteyen gidebilir kazılar açık

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