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HULUSİOĞLU: “İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DENETİM SIFIR DENECEK KADAR AZ”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

24 Kasım 2020 Salı 10:07
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HULUSİOĞLU: “İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DENETİM SIFIR DENECEK KADAR AZ”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Hulusioğlu açıklamalarında, “Bir inşaat yapılırken denetlenmesi lazım. Ancak ülkemizde inşaat sektöründe denetim sıfır denecek kadar azdır. Özellikle doğal afetler konusunda, çok sayıda boşluğu barındıran bir yapımız vardır. Bu ülkedeki bina yapıları, bu ülkenin iklim koşullarına uygun olmalıdır. Bu sektörde uzman olan arkadaşlar gerekli denetlemeleri ve çalışmaları yapıp, bizlere raporlar sunmalıdır” dedi.

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