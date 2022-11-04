Hulusioğlu sanatçılarına sahip çıktı

Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde önceki akşam düzenlenen etkinlikte Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu tarafından Çatalköy Belediye Tiyatro “SU” ve Çatalköy Belediyesi Nostalji Halk Dansları Ekiplerine teşekkür belgeleri verildi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu her iki ekibe de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken “özveriniz, emekleriniz ve başarılarınız için, Çatalköy’e ve Çatalköy halkına kültür ve sanatı doğru noktada tanıttığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Çatalköy’de kültür sanatın daha da ileriye taşınacağını ifade eden Hulusioğlu, iki ekiple de sanat aktivitelerini ve sosyal aktiviteleri yapabilmenin gururunu yaşadığını ifade etti. Çatalköy Belediyesi Nostalji Halk Dansları eğitmeni Erbil Akün ve Çatalköy Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik’in de birer konuşma yaptığı etkinlik Tiyatro oyuncuları ve halk dansları oyuncularına teşekkür belgelerinin taktimi ile son buldu.