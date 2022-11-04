Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
banner107

Hulusioğlu sanatçılarına sahip çıktı

Çatalköy Belediye Tiyatro “SU” ve Çatalköy Belediyesi Nostalji Halk Dansları Ekibi Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezinde bir araya geldi

04 Kasım 2022 Cuma 15:39
118 Okunma
Hulusioğlu sanatçılarına sahip çıktı



Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde önceki akşam düzenlenen etkinlikte Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu tarafından Çatalköy Belediye Tiyatro “SU” ve Çatalköy Belediyesi Nostalji Halk Dansları Ekiplerine teşekkür belgeleri verildi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu her iki ekibe de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken “özveriniz, emekleriniz ve başarılarınız için,  Çatalköy’e ve Çatalköy halkına kültür ve sanatı doğru noktada tanıttığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Çatalköy’de kültür sanatın daha da ileriye taşınacağını ifade eden Hulusioğlu, iki ekiple de sanat aktivitelerini ve sosyal aktiviteleri yapabilmenin gururunu yaşadığını ifade etti. Çatalköy Belediyesi Nostalji Halk Dansları eğitmeni Erbil Akün ve Çatalköy Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik’in de birer konuşma yaptığı etkinlik Tiyatro oyuncuları ve halk dansları oyuncularına teşekkür belgelerinin taktimi ile son buldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!
Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin açıklamalarına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin açıklamalarına tepki
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim