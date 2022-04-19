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"Hunharca, insafsızca, iş bilmez ve acemice..."

Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali, sosyal medya hesabından “Gazimağusa Belediyesi ve GAMABEL Operasyonu” başlıklı bir paylaşımda bulundu.

19 Nisan 2022 Salı 10:59
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"Hunharca, insafsızca, iş bilmez ve acemice..."

İşte o paylaşım:

"Taşeron sistemini ortadan kaldırdık" deyip bütün taşerondaki çalışanları mevsimlik işçi olarak belediyeye aktarıyorsunuz, ardından sistemin bu şekilde sürdürülemeyeceğini görüp GAMABEL taşeron şirketini aktive ediyorsunuz.

Aşırı ve gereksiz istihdamlarınızla tıklım tıkış ettiğiniz belediye yetmezmiş gibi "her ay detaylı hesap vereceğiz" dediğiniz GAMABEL ile ilgili bütün bilgileri devlet sırrı gibi saklıyor, tüm taleplerimize rağmen açıklamıyorsunuz. GAMABEL'e aldığınız personelin bir buçuk yıldır sosyal sigorta yatırımlarını yapmıyorsunuz, şimdi tüm bunlar yetmezmiş gibi belediyedeki personeli bu ucubeleştirdiğiniz yapı içerisine atarak hem o insanların aile ekonomilerinde, hem de belediyede bir kez daha KAOS yaratıyorsunuz. Mağusa en önemli kurumunun yıkımına şahitlik ediyor...

Hunharca, insafsızca, iş bilmez ve acemice...

 

Son Güncelleme: 19.04.2022 11:25
Anahtar Kelimeler:
MağusaErhun Şahali
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