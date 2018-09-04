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Hür eşekler telli bölgeye taşıma işlemi devam ediyor

Karpaz bölgesindeki hür eşekler, bölgedeki Milli Park’ta bulunan telli bölgeye taşınmaya devam ediyor

04 Eylül 2018 Salı 18:35
Hür eşekler telli bölgeye taşıma işlemi devam ediyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından Karpaz bölgesinde geçtiğimiz yıl başlatılan eşeklerin toplanıp telli bölgeye taşınması sürüyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bölgeye kurulan kafesler sayesinde daire personeli tarafından toplanan eşekler veteriner kontrolünden geçirilerek, güvenli bölgeye taşınıyor. Veteriner Dairesi ile yürütülen çalışmada kısa bir süre zarfında eşeklerin kayıt altına alınması hedefleniyor.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, eşeklerin bölgede başı boş gezmemeleri, ekilen arazilere zarar vermemeleri ve bölgede oluşan ölümlü trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla, geçen yıldan beri böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Toplanan eşeklerin veteriner eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek numaralandırılacağını söyleyen Aktolgalı, daha sonra eşeklerin Veteriner Dairesi kayıt sistemine kaydedileceğini vurguladı.

Eşeklerin evcilleştirilme yönünde de çalışma başlattıklarını kaydeden Aktolgalı, evcilleştirilmeye uygun olan hayvanların evcilleştirilip küçükbaş hayvan üreticilerine verilebileceğini de ifade etti.

Aktolgalı, Çevre Koruma Dairesi olarak son iki haftada 30’a yakın eşeğin kurulan kafeslerde toplandığını ve zarar görmeden uygun araçlarla belirlenen telli bölgeye aktarıldığını da belirtti.

Dipkarpaz Milli Parkı alanında tellenmiş özel bölgeye taşınan eşeklerin turizm açısından da önem arz ettiğini vurgulayan Aktolgalı, yeni oluşturulan bölgede eşeklerin ziyaret edilebileceğini de sözlerine ekledi.

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