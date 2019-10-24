Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

HÜR-İŞ: Affın Affı Olmaz

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Sosyal Sigortalar Dairesinin 2000-2019 yılları arasını kapsayan affının, sosyal güvenlik sistemini bozduğunu savundu

24 Ekim 2019 Perşembe 15:14
HÜR-İŞ: Affın Affı Olmaz

HÜR-İŞ adına yazılı açıklama yapan Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, uygulamanın, sosyal devlet ilkesine göre primini gününde ödeyen vatandaşları da rahatsız ettiğini, gelenek haline gelen aflardan uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Serdaroğlu açıklamasında, aksi takdirde sosyal devlet olmaktan uzaklaşılacağını, aslında yapılması gerekenin af yerine düzenli prim yatırımlarını yapan işverenlere ödül vermek olduğunu belirtti.

Serdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kayıt dışılığı engellemeye işvereni teşvik edelim. Eğer bugüne kadar af uygulaması yapılmasaydı belki bu uygulamaya bir mantık yürütülebilirdi. Ama herkes tarafından bilinmektedir ki 19 yıl içerisinde birçok kez daha af çıkartılmış, affın affı olamaz.

Bu sebeple federasyonumuzun Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nde bulunan temsilcilerimiz, bu affa ret oyu kullanmıştır. Hür-İş Federasyonu olarak Sosyal Devlet ve Sosyal Adaleti güçlendirmek adına sürdürülebilir olmak için kalıcı çözümler KKTC Hükümeti tarafından üretilmelidir.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hür-İş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ mezunları “EMU Network” te buluşuyor
DAÜ mezunları “EMU Network” te buluşuyor
İskele Boğaz bölgesinde 2. Seviyede tatbikat düzenlendi
İskele Boğaz bölgesinde 2. Seviyede tatbikat düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı, okullarda “İklim Değişikliği” konulu eğitimlere başlıyor
Cumhurbaşkanlığı, okullarda “İklim Değişikliği” konulu eğitimlere başlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim