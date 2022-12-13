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HÜR-İŞ: Asgari Ücret İçin Mücadelemiz Sürecek

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel’in “Yüzde 30’a yakın hayat pahalılığını çalışanlara yansıtacağız” söylemini Gündem Kıbrıs’a değerlendirdi. 

13 Aralık 2022 Salı 13:00
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HÜR-İŞ: Asgari Ücret İçin Mücadelemiz Sürecek



Esengül AYKAÇ- ÖZEL HABER

Aralık ayına ait enflasyon oranının henüz açıklanmadığına dikkati çeken Serdaroğlu,  Aralık ayı enflasyon oranının yüzde 29.34 olduğunu kaydetti.  Başbakan Ünal Üstel’in İstatistik Kurumu’ndan bağımsız kendi istediği oranı açıkladığını savunan Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel "Aralık sonunda oluşacak olan hayat pahalılığı maaşlara yansıyacaktır" deseydi daha doğru olacaktı. Başbakanın direk rakam vermesi İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı rakamı bildiğini gösterir” dedi. 

İnsanların maaşlarının kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmadığını ifade eden Serdaroğlu, "Neticede hayat pahalılığı oranı asgari ücrete, tüm dar ve sabit gelirli kişilere yansıtılmak zorundadır. Hükümet eğer hayat pahalılığını ödemek istemezse o zaman oluşan zamları önlemek için denetim ve önlemler alır. Denetimler olduğu zaman hayat pahalılığı yükselmemiş olur” ifadelerini kullandı.  

Serdaroğlu, “Hayat pahalılaşmazsa zam yapılması noktasında değiliz. Hayat pahalılaşırsa ve enflasyon artmaya devem ederken insanların da alım gücü düşerse sendikalar alım gücünü korumak anlamında asgari ücret için artışı talep edecektir” dedi. 

Asgari ücretin durumu

Asgari Ücret Komisyonu hakkında da açıklama yapan Serdaroğlu, “Çalışma Bakanlığı tarafından çağrımıza herhangi bir yanıt gelmedi. Sağdan soldan aldığımız duyuma göre Bakan komisyonun toplanacağını söylüyor. Önümüzdeki günlerde asgari ücret ile ilgili girişimlerimiz olacaktır. Mücadelelerimiz ve müzakerelerimiz devam edecek” dedi.

Son Güncelleme: 13.12.2022 14:03
Anahtar Kelimeler:
KamuİşHürİşAsgari ücretAhmet Serdaroğlu
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