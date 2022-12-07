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Hür-İş Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun neden toplanmadığını sordu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), geçen ay çağrı yapmalarına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun neden hala toplanmadığını sordu.

07 Aralık 2022 Çarşamba 15:48
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Hür-İş Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun neden toplanmadığını sordu



Çalışma Bakanlığı’na seslenen Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, geçen ay Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması yönünde yaptıkları çağrıyı hatırlatarak, “Çalışma Bakanlığı neden yanıt vermediğini açıklasın. Kendilerine cuma gününe kadar süre veriyoruz” dedi.

Hür-İş’e bağlı sendikalarla yaptıkları toplantının ardından yazılı açıklama yapan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

“Yaptığımız çağrıya rağmen yasal süre içinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmamasının nedeni nedir? Yasaya neden uyulmadı? Federasyonumuza herhangi bir dönüş neden yapılmadı?”

Cuma nüne kadar Hür-İş Federasyonu’na bir yanıt verilmesini isteyen Serdaroğlu, “Aksi halde olacaklardan biz sorumlu değiliz” ifadelerini kullandı.

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Hür İşçi Sendikaları FederasyonuHürİşAsgari ücretAsgari Ücret Tespit KomisyonuKıbrıs
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