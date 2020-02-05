Hür-İş asgari ücreti protesto edecek

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başbakanlık önünde çadır kurarak mevcut asgari ücret rakamlarını protesto edeceğini duyurdu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun henüz yeni asgari ücreti belirlememesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını ifade eden Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, mevcut asgari ücretin ‘sefalet ücreti’ olduğunu, yeni ücret belirlenene kadar da eylemlerinin süreceğini belirtti.

Hür-İş, aynı zaman imza kampanyası da düzenliyor...

Hür-İş’ten yapılan açıklama şu şekilde:

“Hür-İş Federasyonu olarak, bugün saat 16:00’da başlamak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanana kadar Başbakanlık önünde çadır kurup sefalet ücreti olarak adlandırılan asgari ücreti ret ettiğimizi çadır eylemimizle Hükümet edenlere bildiriyoruz.

Tüm asgari ücretli çalışan emekçilerimizi gün içerisinde bu çadırda başlatmış olduğumuz imza kampanyasına imza atarak kendilerinin de bu sefalet ücretini ret etmiş olduklarını belirtmelerini istiyoruz.

Asgari ücret ile çalışanlar için Başbakanlık önünde çadırdayız.”