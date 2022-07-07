Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada...
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...

Hür-İş Başbakanlık önünde eylem yaptı

Hür-İş’e bağlı sendikalar, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmaması ve taşeron işçilerinin günlerdir süren eylemiyle ilgili verilen sözlerin tutulmaması” gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı

07 Temmuz 2022 Perşembe 13:03
71 Okunma
Hür-İş Başbakanlık önünde eylem yaptı
banner48

Hür-İş, Başbakanlık kapısına siyah çelenk de bıraktı.

Eylemde, “Başbakan duy sesimizi taşeron sistemi köleliktir”, “birlik mücadele dayanışma” sloganları atıldı.Başbakanlık önünde konuşan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Başbakan’ı “devlet ciddiyetine” davet etti, taşeron işçilerle ilgili sorunu çözecek adım atmaya çağırdı, Başbakan’ı kınadı ve protesto etti.

Başbakan Ünal Üstel’e konuyla ilgili eleştiri ve bazı suçlamalarda bulunan Serdaroğlu, Başbakan’ın, Kamu-İş’i ve şahsını dinlemeden, tek taraflı infaz yaptığını iddia etti.

Serdaroğlu, Başbakan’ın konuyla ilgili adım atmamasını kınadıklarını söyledi, “devlet kimin tarafından yönetilir” diye sordu.

Başbakan’ın şoförünü koruduğunu ve kamuoyuna yanlış bilgiler verildiğini savunan Serdaroğlu, bu konuda yaşananları anlattı.

Serdaroğlu, bu konuda adım atılmaması durumunda da eylemlere devam edeceklerini ve kimseye “Pabuç bırakmayacaklarını” söyledi.

Emekçilerin haklarını almak için burada olduklarını ifade eden Serdaroğlu, emekçilerin yasal haklarını alana kadar  eylemlere devam edeceklerini, direne direne bu mücadeleyi vereceklerini, taşeron sistemi sonlandıracaklarını kaydetti.

Serdaroğlu, “Her türlü çözüm için masaya oturmaya hazırız. Bu sistem sürdürülebilir değil. Kölelik sistemi için değil, bir kez daha bu yaşananları yaşamamak için mücadele veriyoruz” dedi.Hür-İş'in, taşeron sistemine karşı onurlu duruşunu sürdüreceğini ifade eden Serdaroğlu, asgari ücret komisyonunun toplanmamasını da eleştirerek, masadaki tarafları masaya oturmadan önce "asgari vicdana" davet etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başıboş köpekler 25 hayvanı öldürdü
Başıboş köpekler 25 hayvanı öldürdü
Kansoy, Güzelyurt Belediye Başkan adayı!
Kansoy, Güzelyurt Belediye Başkan adayı!
Özersay: “Böyle giderse halk olarak elimizdeki her şeyi kaybedeceğiz”
Özersay: “Böyle giderse halk olarak elimizdeki her şeyi kaybedeceğiz”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim