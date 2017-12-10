Hür-İş Başkanı Çaluda’nın İnsan Hakları Günü mesajı

HÜR-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisinde bulundu.



Çaluda, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.



Çaluda mesajında, Kıbrıs Türk halkının 1963’ten sonra uzun yıllar yaşam ve mülkiyet hakkını kaybedip çok zor günler yaşadığını, insan hakları ihlallerinin Kıbrıs ve tüm dünyada yaşandığını ve halen birçok ülkede yaşanmaya devam ettiğini bildirdi.



İnsan hakları sorununun, dünyanın ana sorunlarından birisi olduğunu kaydeden Çaluda, Kıbrıs Türk halkının bu konuda verdiği mücadele ile yaşarken, insan hakları ihlallerine meydan vermemek için çalıştığını belirtti.



“Bilinmelidir ki, çalışanlarımızın haklarını korumak ana görevlerimizden biridir.” ifadelerini kullanan Çaluda insan hakları bilincinin ve insan haklarının tam olarak benimsenerek, uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun toplumda ve bütün insanlarda bulunmasının önemine dikkat çekti.



Çaluda, açıklamasında, “Sadece 10 Aralık’ta değil her daim hatırladığımız insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlarız.” ifadelerine yer verdi.