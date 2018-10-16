Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98732
ALTIN
228.809
DOLAR
5.7882
STERLİN
7.6246
EURO
6.6992
Beyni genç tutmak için soğan tüketin
Beyni genç tutmak için soğan...
Stres kansere yol açar mı?
Stres kansere yol açar mı?
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
banner40

Hür-İş: BRTK’da 25 Yıldır Terfisiz Kadrosuz Personel Çalıştırılması Ülke Siyasetinin Ne Kadar Bozuk Olduğunun Açık Göstergesi

16 Ekim 2018 Salı 10:47
Hür-İş: BRTK’da 25 Yıldır Terfisiz Kadrosuz Personel Çalıştırılması Ülke Siyasetinin Ne Kadar Bozuk Olduğunun Açık Göstergesi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, federasyona bağlı Bay-Sen sendikasının örgütlü olduğu BRTK’da 25 yıldır terfisiz, kadrosuz personel çalıştırılmasının ülke siyasetinin ne kadar bozuk olduğunun açık göstergesi olduğunu kaydetti.

Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, BRT kurumu çalışanlarının hak etmedikleri çalışma şartlarıyla siyasiler tarafından kaderlerine bırakıldıklarını, her seçim dönemi, oy isteyeceklerinde BRT kurumu ve çalışanları için güzel sözler ve vaatler söyleyen siyasilerin bu tiyatroyu daha ne kadar sürdüreceklerini merak ettiklerini ifade etti.

Yeltekin açıklamasında, “Bay-Sen sendikasının 25 yıldır bu onurlu yolda yürüyen değerli üyelerini selamlıyor, toplumun her kesimine vaatlerden öte hiçbir faydası olmayan siyasilere de bu vefalı ve onurlu çalışanları örnek almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hür İşçi Sendikaları FederasyonuHür-İşHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB'den 70 iş yerine denetim
LTB'den 70 iş yerine denetim
Tiyatro Günleri, ‘Mila’nın Altın Elmaları’ isimli çocuk oyunuyla başladı
Tiyatro Günleri, ‘Mila’nın Altın Elmaları’ isimli çocuk oyunuyla başladı
Hacivat Karagöz oyunu okullarda gösterilere başladı
Hacivat Karagöz oyunu okullarda gösterilere başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim