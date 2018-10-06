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Hür-İş Federasyonu 25. yılını kutluyor

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu  (Hür-İş) 25. yılını  kutluyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:59
Hür-İş Federasyonu 25. yılını kutluyor

 Hür-iş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda 25. yıl dolayısıyla  yazılı açıklama yaptı.

 Çaluda açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
 

“Hür-İş Federasyonu yıllardan beri çizgisinden ödün vermeden sendikal faaliyetlerini sürdürmekte ve çalışanın, emekçinin yanında olmaktadır. Emek mücadelesinde büyük zorluklardan geçerek bugüne gelen Federasyonumuz ülkenin çıkarları doğrultusunda da önemli adımlar atmıştır.

 Federasyonumuz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, hak arama mücadelesindeki sosyal sendikacılığını her zaman ön planda tutarak, üyelerinin haklarını savunmuş ve her zaman üyesi ile iç içe olmuştur.

 KKTC’nin varlığı ve bütünlüğü ana hedefimiz olarak; ülkemizde huzurlu, refah ve güvenli bir şekilde hem üyelerimizin hem halkımızın hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz”.

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Anahtar Kelimeler:
Hür-İşHür-İş FederasyonuGündemKıbrıs
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