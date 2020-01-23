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Hür-İş Federasyonu asgari ücret rakamı için talebini açıkladı

Serdaroğlu, asgari ücretin 4 bin 300 TL olması gerektiğini açıkladı.

23 Ocak 2020 Perşembe 15:11
Hür-İş Federasyonu asgari ücret rakamı için talebini açıkladı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin 4 bin 300 TL olması gerektiğini açıkladı.

Serdaroğlu, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Komisyon toplantılarında, asgari ücretin belirlenmesinde kullanılan verilerin komisyondaki temsilcilerin tümüne dağıtılması gerektiğini ancak bugüne kadar komisyonla herhangi bir veri paylaşılmadığını, bunun üzerine de Hür-İş’in kendi imkanlarıyla bazı verilere ulaştığını, asgari ücretle ilgili çalışma yaptıklarını kaydetti.

Ticaret Dairesi’nin çalışmaları, Sağlık Bakanlığı’nın ve Devlet Planlama Örgütü’nün verilerine göre, sağlıklı ve sosyal bir hayat için asgari ücretin “7 bin 800 TL” olarak hesapladıklarını kaydeden Serdaroğlu, bu rakam için diretmenin bugünkü gerçeklerle inandırıcı olmayacağını ancak yasal verilerle çıkan rakamı da göz ardı etmemek gerektiğini belirtti.

Halen uygulanan asgari ücretin Ağustos 2019’da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Serdaroğlu, “Hür-İş Federasyonu olarak talebimiz 4 bin 300 TL’dir. Bu da şu anki asgari ücretten 900 TL’lik bir farktır. Böyle bir fark da yapılabilir, kabullenilebilir bir rakamdır” dedi.

Son Güncelleme: 23.01.2020 15:13
Anahtar Kelimeler:
KKTCGündemücretAsgariHür-İş
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