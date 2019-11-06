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Hür-İş, hükümetin hayat pahalılığı açıklamalarını eleştirdi

Hür İşçi Sendikalar Federasyonu (Hür-İş), hükümete, yanlış ve kasıtlı hayat pahalılığı açıklaması yapma eleştirisinde bulundu.

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:58
Hür-İş, hükümetin hayat pahalılığı açıklamalarını eleştirdi

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, KKTC İstatistik Kurumu’nun Ekim ayı hayat pahalılığı oranını eksi 0,42 olarak açıklanmasının halkı umutsuzluğa düşürdüğünü ifade etti.

Serdaroğlu, şöyle devam etti:
“Hükümet son günlerde muhaceret affı, sosyal sigortalar affı uygulamasının yanında yanlış ve kasıtlı hayat pahalılığı açıklamasını yaparak, özel sektörde asgari ücretle çalışan ve yaşam mücadelesi veren binlerce insanın derdine hiçbir çare üretmiyor. Her şeye rağmen geleceğe yönelik vaatler de vermeye devam eden hükümet, halkımızı ümitsizliğe, umutsuzluğa ve devletimize karşı güvensizliğe itmektedir.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Hür-İş
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