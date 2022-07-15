Hür-İş'ten asgari ücret çağrısı!

Hür-İş Federasyonu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığı’na hitaben yazılan yazıda, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 7 Temmuz tarihli toplantısında asgari ücretin devlet ve işveren taraflarının oyu ile brüt 9 bin 885 TL ve net 8 bin 599 TL olması kararı üretildiği anımsatılarak, toplantıda Asgari Ücretler Yasası’nın bazı maddelerinin dikkate alınmadığı savunuldu.

“Hükümetin açıkladığı 01/01/2022-30/06/2022 hayat pahalılığı oranı olan yüzde 56,76 oranını asgari ücretle çalışanlara yansıtmadığı ve asgari ücretliye yüzde 41,21 oranında yani yüzde 15,55 eksik hesaplayarak asgari ücretle çalışanları oluşan resmi hayat pahalılığının altında ezmiştir” ifadelerinin kullanıldığı yazıda, Asgari Ücretler Yasası’nın 4. Madde 2. Fıkrasının tüm kesimleri dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi talep edildi.