Mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın değerli annesi Aydın Denktaş’ın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hür-İş Federasyonu adına merhumeye Tanrıdan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz. Tüm Denktaş ailesinin başı sağ olsun.”
Hür-İş: “Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz”
Çaluda, Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı
02 Şubat 2019 Cumartesi 17:50
Mesajda şu ifadeler yer aldı: