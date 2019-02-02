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Hür-İş: “Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz”

Çaluda, Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:50
Hür-İş: “Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz”

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Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı.
 

Mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın değerli annesi Aydın Denktaş’ın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hür-İş Federasyonu adına merhumeye Tanrıdan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz. Tüm Denktaş ailesinin başı sağ olsun.”

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Anahtar Kelimeler:
Hür-İşAhmet ÇaludaAydın Denktaş
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