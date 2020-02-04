Hür-İş’e bağlı 8 sendika başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), asgari ücretin halen belirlenmemesini Başbakanlık önünde yaptığı eylem ve basın açıklamasıyla kınadı.

Başbakanlık önünde saat 14.00’te gerçekleşen eylemde “Emek En Yüce Değerdir”, “Sadaka İstemiyoruz”, “Milletin Vekili Olduğunuzu Unutmayın”, “Asgari Ücretliye Bedel Ödetmekten Vazgeçin”, “İnsanca Yaşanabilir Bir Asgari Ücret” pankartları açıldı.

HÜR-İŞ Genel Başkan Vekili ve KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu eylemde yaptığı konuşmada, asgari ücretin bugün halen belirlenememiş olmasını üzüntüyle takip ettiklerini ve bunun hükümetin ciddiyetsizliğinden kaynaklandığını savundu.

Serdaroğlu, Çalışma Bakanlığı’na başvuru yaparak asgari ücretle ilgili tüm verileri talep ettiklerini, fakat gönderilmediğini, HÜR-İŞ’in kendi verileriyle son yapılan toplantıya oturduğunu ve hükümet kanadının masaya %6’lık (177 TL net) bir artışı öngörerek masaya geldiğini kaydetti.

Günlük 5,90 TL’lik artışın Asgari Ücretliye reva görülen miktar olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Alsınlar o 6 TL’yi kendileri harcasınlar” diyerek, söz konusu “sefalet ücretinin” kabul edilemez olduğunu söyledi.

Masadaki, işçi tarafının yeni Asgari Ücret hakkında çekimser oy kullanmasının, bunu onların da kabul etmediğini gösterdiğini dile getiren Serdaroğlu, Asgari Ücret Yasası’nın öngördüğü şekilde çalışmaları tamamlayarak masaya gelinmesi talebinde bulundu.

“ARIKLI, ÖNGÖRDÜĞÜ ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLASIN”

Serdaroğlu, dün Meclis kürsüsünde “Sendikaların Asgari Ücretliyi temsil etmediği” söyleminde bulunan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı da eleştirerek, HÜR-İŞ’e bağlı 8 sendikanın içerisinde özel sektörde örgütlü çalışanların da bulunduğunu hatırlattı ve Arıklı’ya özel sektörde örgütlenmenin önünü açmaya katkıda bulunması ve öngördüğü asgari ücreti kamuoyuna açıklaması çağrısını yaptı.

Mecliste bulunan siyasilerin bir tiyatro oyunu sahnelediğini savunan Serdaroğlu, Başbakan’dan “halkın alım gücünü yükseltecek bir asgari ücretin belirlenmesine katkıda bulunmasını”, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan da “halk açlık ve sefalet içindeyken sessiz kalmamasını” istediklerini belirtti.

Serdaroğlu konuşmasında Başbakanlık önünde günlerdir oturma eylemi yapan eski CAS çalışanlarına da dikkati çekti ve bir kısım CAS çalışanına verilen sözün tutulup istihdam yapılırken diğer bir kesiminin sokağa mahkûm edildiğini söyledi.

YELTEKİN

Hazırlanan basın açıklamasını HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin okudu.

Yeltekin, asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmadığını, insanlık onuruyla bağdaşacak ve güvenilir verilerle tespit edilecek bir taban ücret olduğunu söyledi.

Yeltekin, asgari ücretin vergi kapsamı dışında kalması için yeni bir vergi düzenlemesi gerektiğinin altını çizerek Yeltekin, bugün için ücretliler üzerinde ciddi vergi yükü bulunduğunu ifade etti.

Asgari ücretin saptanmasında Anayasada yer alan, “Geçim Şartları” yaklaşımına öncelikle uyulması gerektiğini söyleyen Yeltekin, asgari ücreti belirlerken işçi ve ailesinin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bilimsel olarak belirlenmiş harcama kalıbının esas alınması ve hesaplamanın buna göre yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Asgari Ücretin ekonomik ölçütler ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmesi ve bu özelliğinin temel alınması gerektiğini de ifade eden Yeltekin, devletin çalışanlar arasında ayrım yapmayarak kamuda geçerli en düşük aylık tutarı asgari ücret belirlenirken de dikkate alması gerektiğini bildirdi.

Yeltekin, asgari ücretli çalışanların artık daha fazla fedakârlığa zorlanmaması ve özelde de sendikalaşmanın önünün açılması gerektiğini belirtti.

“AYLIK 1000 TL’YE ÇALIŞAN VAR… SAYIN ARIKLI’YA ÖNEMLE DUYURURUZ”

Yeltekin, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın dün Mecliste yaptığı konuşmaya da atıfta bulunarak, “Kendisi 20 bin TL maaş alırken, Güzelyurt’ta HÜR-İŞ’e bağlı bir sendikamızda örgütlü Güzelyurt Bölge Sular Komitesi çalışanının 1000 TL maaş aldığını da kendisine saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.