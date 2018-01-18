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Hür-İş’ten Arıklı’ya eleştiri

Çaluda, Arıklı’nın söylemini “talihsiz bir açıklama” olarak nitelendirdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:42
Hür-İş’ten Arıklı’ya eleştiri
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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın “sendikalara karşı mücadele başlatacağına” yönelik açıklamasının “talihsiz bir açıklama” olduğunu kaydetti. 

Çaluda, yazılı bir açıklama yaparak, ülkenin gelişmesinde, evrensel hukukta, insan hakları ve özgürlükler açısından yarım yüzyıldır mücadele eden sendikaların ve yöneticilerinin bir çok konuda toplumsal barış ve iş barışının sağlanması yönünde katkıları olduğunu belirtti. 

Çaluda, “Hür-İş Federasyonu olarak Arıklı’nın sendikalara karşı savaş açması, bilgi eksikliği, dünya sendikal hareketini anlamadığı, özel sektörde işverenin baskısı altında çalışan binlerce emeği sömürülen insanların acılarını ve duygularını anlamamasından kaynaklanmaktadır. Kısaca Kıbrıs Türkü’nün proje partilerini bu ülkede çok gördüğünü geliş-gidişlerini de ibretle seyrettiğini belirtirken Arıklı’nın sendikaları ülkenin en büyük demokratik kitle örgütleri olarak bilmesini hatırlatır ve sendikalar ile sosyal diyalog kurmasını öneririm” ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 18.01.2018 16:09
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