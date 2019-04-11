Hür-İş’ten yarınki greve destek

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) kamuda örgütlü 3 sendikanın elektrik ve akaryakıt zammına yönelik yarın yapacağı tam günlük greve destek belirtti.

Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda, yazılı açıklamasında, “Özellikle akaryakıt ve elektriğe yapılan zamlar tüm halkımızı olumsuz etkilemektedir. Yarınki genel grevi desteklediğimizi ve federasyonumuza bağlı Kamu-İş’in yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz” ifadelerini kullandı.

Çaluda, art arda yapılan zamlar nedeniyle vatandaşların ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını da belirtti. (BRT/MAIL)