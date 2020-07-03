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Hurda haldeki araçlardan söktükleri 15 katalizörü çaldılar

Haspolat’ta bir iş yerinde çalışan üç kişiden ikisi, hurda araçlardan söktükleri 15 katalizörü çalmaktan tutuklandı, bir çalışan ise aranıyor.

03 Temmuz 2020 Cuma 11:51
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Hurda haldeki araçlardan söktükleri 15 katalizörü çaldılar

 Haspolat’ta bir iş yerinde çalışan üç kişiden ikisi, hurda araçlardan söktükleri 15 katalizörü çalmaktan tutuklandı, bir çalışan ise aranıyor.

Asbuzu Ltd. adlı geri dönüşüm fabrikasındaki hırsızlığın, 15 Ekim 2019 ile 18 Nisan 2020 arasında meydana geldiği belirtilen polis basın bültenine göre, E.K. (E-33), K.K.(E-23) ve E.K.(E-25) hurda haldeki araçlardan söktükleri 15 katalizörü çaldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmasında E.K.(E-33) ve K.K.’nin (E-23) tutuklandığını; E.K.’nin (E-25) ise arandığını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
HaspolatHırsızlık
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