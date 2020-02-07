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Hürdeniz Restoran'ın mutfağında yangın çıktı

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Hürdeniz Restoran'ın mutfağında yangın çıktı. Mutfakta bulunan beyaz eşyalar, muhtelif mutfak eşyaları, mutfak ekipmanları ve mobilya yandı. 

07 Şubat 2020 Cuma 17:11
Hürdeniz Restoran'ın mutfağında yangın çıktı
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Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Hürdeniz Restoran isimli iş yerinin mutfak kısmında dün faal durumdaki havalandırma motoru ve buzdolaplarının bağlı bulunduğu fişlere gelen ana hatta kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde, mutfakta bulunan beyaz eşyalar, muhtelif mutfak eşyaları, mutfak ekipmanları ve mobilya yandı. 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

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