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Hüseyin Amcaoğlu: 2 ihbar geldi; biri temiz, diğeri inceleniyor

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmeleri değerlendirerek, Dalaman’dan havalanan İHA’nın bugün iki yerde ihbar verdiğini, bu yerlerden birinin temiz olduğunu, diğerinin ise sonuçlarına daha ulaşılmadığını açıkladı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 14:59
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Hüseyin Amcaoğlu: 2 ihbar geldi; biri temiz, diğeri inceleniyor

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu TAK’a yaptığı açıklamada, bugün Dalaman’dan saat 07.00-12.00 saatleri arasında İHA’nın havalanarak bölgeyi taradığını kaydetti.

İHA’nın iki yerde ihbar verdiğini ifade eden Amcaoğlu, bunlardan birincisinin Karpaz’ın 6 Deniz Mili kuzeyinde olduğunu ve buraya GKK Sahil Güvenlik botlarının ulaşmasının ardından yapılan incelemede bölgede herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını belirtti.

İkinci ihbar yerinin ise Yeni Erenköy’ün 21 Deniz Mili kuzeyi olduğunu söyleyen Amcaoğlu, ihbarı değerlendirmek için Türkiye Sahil Güvenlik botlarının harekete geçtiğini fakat henüz bir bilgiye ulaşılmadığını kaydetti.

ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜN BOYUNCA ESECEK RÜZGAR LEHİMİZE

Meteoroloji Dairesi’nden elde ettiği bilgiler doğrultusunda rüzgarın bugün saat 12.00’den itibaren Güney Batı yönünde eseceğini belirten Amcaoğlu, rüzgarın 3 gün boyunca Güney Batı yönünde esecek olmasının da durumun lehine olacağını belirtti.

Alının tedbirlerde hiçbir gevşemenin olmadığına dikkat çeken Amcaoğlu, tüm teçhizatın Dipkarpaz bölgesinde bekletildiğini de vurguladı.

Amcaoğlu, ilgili tüm mercilerden teyit edilmiş bilgiler doğrultusunda bilgi akışını sağladıklarını söyleyerek, ikinci ihbarın sonucunu da paylaşacağını kaydetti.

SABAH SAATLERİNDE ERENKÖY HALK PLAJI’NDA KALINTILARA RASTLANMIŞTI

Öte yandan Kıbrıs Postası’nın bugün sabah saatlerinde bölgede yaptığı inceleme sonucunda Erenköy Halk Plajı'nda taze olduğu düşünülen petrol kalıntılarına rastlandı.

Kalıntıların geçtiğimiz hafta Akdeniz'de paniğe neden olan ve ülkemizi tehdit eden Suriye kaynaklı petrol sızıntısından kaynaklandığı düşünülüyor. 

Plajda rastlanan maddelerin akışkan yapıda olduğu ve sahilin geneline yayıldığı gözlemlendi.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin AmcaoğluSuriye Kaynaklı Petrol Sızıntısı
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