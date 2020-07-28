Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Şirket adına topladığı paraları cebe...
Evi soyup soğana çevirdi
Evi soyup soğana çevirdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı

Hüseyin Çakırlı hayatını kaybetti

İskele'nin sevilen isimlerinden 32 yaşındaki Hüseyin Çakırlı, bugün yatmakta olduğu Yakın Doğu Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2020 Salı 21:41
4981 Okunma
Hüseyin Çakırlı hayatını kaybetti

İskele'nin sevilen isimlerinden 32 yaşındaki Hüseyin Çakırlı, bugün yatmakta olduğu Yakın Doğu Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

İki çocuk babası olan Çakırlı aynı zamanda Devlet Tiyatroları'nda da çalışıyordu. 

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çakırlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da korkutan yangın!
Lefkoşa'da korkutan yangın!
Reklam tabelasına çarparak takla attı
Reklam tabelasına çarparak takla attı
Özersay: Eleştirilere açığız
Özersay: Eleştirilere açığız
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim