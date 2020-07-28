Hüseyin Çakırlı hayatını kaybetti

İskele'nin sevilen isimlerinden 32 yaşındaki Hüseyin Çakırlı, bugün yatmakta olduğu Yakın Doğu Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İki çocuk babası olan Çakırlı aynı zamanda Devlet Tiyatroları'nda da çalışıyordu.
İskele'nin sevilen isimlerinden 32 yaşındaki Hüseyin Çakırlı, bugün yatmakta olduğu Yakın Doğu Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İskele'nin sevilen isimlerinden 32 yaşındaki Hüseyin Çakırlı, bugün yatmakta olduğu Yakın Doğu Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İki çocuk babası olan Çakırlı aynı zamanda Devlet Tiyatroları'nda da çalışıyordu.