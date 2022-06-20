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Hüseyin Çavuş: Geldiğimiz nokta belli

UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, Meclis Genel Kurulu’nda Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili konuştu.

20 Haziran 2022 Pazartesi 12:13
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Hüseyin Çavuş: Geldiğimiz nokta belli
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Fonun ülke için önemine vurgu yapan Hüseyin Çavuş, şunları kaydetti:

“Tarım Sigortası Fonu’na katkı yapmak gerekiyor. Bana göre bu fon örnek alınması gereken bir fondur. Keşke bütçelerin nasıl artırılacağını kapsamını nasıl genişletebileceğimizi konuşsak. Benim en hassas olduğum noktadır kurumlar. TÜK’de güzide bir kurumumuzdur. Hassas yönetilmediği için geldiğimiz nokta belli. Tarım Sigortası Fonu, veremediği bir hesabı olmayan tek güzide kurumumuzdur. Tarım Sigortası’nı Meclis ele almalı, büyütmelidir. Bunun üzerine çalışılmalıdır.”

Şahali: Tarımın geleceğinden eksiltiyoruz

CTP Milletvekili Erkut Şahali de hem tarımın geleceğinden eksiltildiğini hem de bugünü güvence altına almaktan vazgeçildiğini kaydetti. 

Bu fonun tarımın sürdürülebilirliğinin teminatı olsun diye oluşturulduğuna vurgu yapan Şahali, Bakanlar Kurulu’nun 2021 yılında aldığı bazı kararlarla Fona giden kaynaklardan kesintiler yaptığını ve fonun önemli kaynaklardan mahrum bırakıldığını kaydetti.
“Genel Tarım Sigortası fonu elde ettiği gelirleri maksimum düzeyde nemalandırmak zorundadır” diyen Şahali,  “Devlet bilerek ve isteyerek sigortanın kaynaklarına el koyuyor ve bu kaynaklar nereye gidiyor belli değil” ifadelerini kullandı. Şahali, bu paralar TÜK’e mi gidiyor?’ diye sordu. Şahali, sigorta gelirlerinin ağır hasara uğratıldığını da vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ÇavuşMeclisErkut Şahali
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