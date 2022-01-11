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Hüseyin Çavuş :“Kadınlarımız üretimde daha fazla yer almalı”

UBP Gazimağusa milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı… 

11 Ocak 2022 Salı 10:21
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Hüseyin Çavuş :“Kadınlarımız üretimde daha fazla yer almalı”
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ÖZEL HABER

UBP Gazimağusa milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı… 

Üretimin önemine ve üretimde kadının yerine dikkat çeken Çavuş, “Kadın elinin tarımda olması gerekiyor. Kadınlarımızın üretime daha fazla katkı koyması gerekiyor. Bitki çocuk gibidir çocuk gibi bakım ister, özveri ister. Bunu da yapabilecek olan kadınlarımızdır. Çiftçiler Birliği’nde yaptığımız çalışmalar sonucu yaş sebze üretiminde kadın üreticilerimizin sayısını artırdık. Kadınlarımızın daha fazla üretimde yer alması için çalışmalarımızı artık parlamentoda devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. Kadının rolü hayatımızda önemli ancak üretimde kadın eli daha fazla olmalı. Kadınlarımız daha disiplinlidir. Bizim güvenli gıdaya ulaşabilmemiz için kadının rolü çok büyük” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çavuş
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