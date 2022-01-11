Hüseyin Çavuş: “Sadece üretmek değil üretime katkı koymakta gerekir”

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UBP Gazimağusa milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“SADECE ÜRETMEK DEĞİL ÜRETİME KATKI KOYMAKTA GEREKİR”

Milletvekilliği adaylığı hakkında konuşan Çavuş, Çiftçiler birliğinde sürdürülebilir tarım için 8 yıllık bir mücadelemiz var. Birçok projelerimiz vardı ancak bunların ancak yüzde 20’sini başarabildik. Birlikler düzeyindeki mücadelemizin daha ileriye gitmesi için tel bir yol vardı o da meclise girmek. Bu zamana kadar projelerimizin hayata geçebilmesi için çok çabaladık ancak bürokrasi noktasında tıkandık. Topraklarımızı korumalıyız. Projelerimiz bu zamana kadar hayat bulmadığı için artık parlamentoda mücadele gerekir. Projelerimizin hayat bulmaması bizi üzüyor. Sadece üretmek değil üretime katkı koymakta gerekir. Tarımla diğer lokomotif sektörler arasında bağ kuramadık. Bizler sadece üreticinin haklarını eylemlerde ararken sadece para veya gelir desteği değil, tarımda reform ve sürdürülebilirlik istedik. Ancak eğer içinizden biri siyasette yoksa projeleriniz ancak tozlu raflarda yer alıyor. Bu nedenle de aday oldum” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekilliği adaylığı hakkında konuşan Çavuş, “İstek ve düşüncelerimizin hayat bulmasını sağlamak ancak büyük bir partide olabilirdi. Yönetim kurulumuzla birlikte almış olduğumuz karar neticesinde Ulusal Birlik Partisi’nden adaylığımızı açıkladık. Ulusal Birlik Partili üyeler de adaylığımızı açıkladıktan sonra bize sahip çıktı ve milletvekili adayı olarak halkımızın karşısına çıktık” şeklinde konuştu.