Hüseyin Çavuş: “Tarımsal sürdürülebilirlik devlet politikası olmalı”

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UBP Gazimağusa milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Mevcut topraklarımıza üretim alanlarımıza sahip çıkmamız gerektiğine vurgu yapan Çavuş, “Tarımsal sanayinin geliştirilmesi, diğer lokomotif sektörler ve sanayi ile uyum içerisinde olması üretimin geliştirilmesi için büyük öneme sahiptir ve ülkemizde katma değeri için elzemdir. Tüm dünyada olduğunu gibi gıda ve gıda sanayisi ülkemizde de büyük önem taşıyor. Dünyaya ayak uydurabilmek ve gıda istikrarını sağlayabilmek için bu projeler üzerinde çalışmak ve bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Çavuş, “Kırsaldaki üreticilerimizin kenetlendiğini, tarımın gelişmesi için mecliste bir temsilcilerinin yer almasını istediğini ve bu noktada çalışma yaptıklarını biliyorum. Kendi içimizden birilerinin parlamentoya taşınacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Hal Yasası hakkında konuşan Çavuş, “Hal Yasası bu ülkenin kronik sorunlarından biri. yıllardır parlamentoda var ancak çözüme ulaşılamadı. Üreticinin kendini güvende hissedeceği bir ortam olması gerekir. Kronik sorunların aşılması için çalışmalar yapılması gerekiyor. Üretimi kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlamamız gerekmektedir. Tarımda 17 sivil toplum kuruluşumuz var. Muhalefet ve hükümet ortaklarının sivil toplum örgütleriyle aynı masada oturduğu bir ortamda tarımsal sürdürülebilirliği bir devlet politikası haline getirmemiz ve istikrarlı bir politika ortaya koymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.