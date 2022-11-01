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Hüseyin Eryaman, LTB başkanlığına bağımsız aday!

İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Eryaman, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) başkanlığına bağımsız aday olduğunu duyurdu.

01 Kasım 2022 Salı 20:45
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Hüseyin Eryaman, LTB başkanlığına bağımsız aday!



İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Eryaman, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) başkanlığına bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Eryaman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Lefkoşa halkı, dostlarım ben inşaat yüksek mühendisi Hüseyin Eryaman 17 yıllık belediyecilik deneyimim süresince milyonlarca lira değerinde büyük altyapı projelerine kontrol ve proje mühendisi olarak imza attım.

Bu deneyimlerin bana kattığı tecrübelerle Lefkoşa halkına hak ettiği modern, adaletli, ihtiyaca yönelik projeler üreten, sosyal yönü güçlü, halk ile iç içe ve her zaman hizmette bir adım önde olacak belediyecilik anlayışını Lefkoşa halkına sunmak ve en önemlisi huzurlu bir Lefkoşa için bu yola çıkıyorum.

Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına halkım için bağımsız olarak adaylığımı koyduğumu sizlere saygıyla açıklıyorum.

Halkımız için, hizmet için bu yoldayım.”

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin EryamanAdayLTB
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