Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Hüseyin Kanatlı, hayatını kaybetti

Kanatlı'nın vefatı basın camiasını yasa boğdu

03 Mart 2020 Salı 09:23
717 Okunma
Hüseyin Kanatlı, hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Hüseyin Kanatlı tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisinde bu sabah yaşamını yitirdi

Kanatlı'nın vefatı basın camiasını yasa boğdu

HÜSEYİN KANATLI KİMDİR?

Kıbrıs Türk halkının ilk sunucularından biri olarak bilinen Hüseyin Kanatlı, uzun yıllar radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgilenmiş, “Plak Yarışı”, “Merhaba Dostlar”, ve “Askerin Saati” programları ile toplumsal bellekte yer etmiş bir edebiyat ve müzik tutkunu olarak biliniyor. 1931 yılında Baf’ta doğan Kanatlı, ilkokulu Baf’ta ve Lefke’de okudu. 1949 yılında ise Kıbrıs İslam Lisesi’nden mezun olan Hüseyin Kanatlı,  Güzelyurt’taki Öğretmen Koleji’ne girer ve 1951 yılında Binatlı’da öğretmen olarak meslek hayatına başlar. 1959 yılında radyoculuğa başlayan Kanatlı,  hazırladığı müzik programlarının yanı sıra yaptığı tarihi ve milli programlar ile de tanınır. Hüseyin Kanatlı 30 yıllık hizmetin ardından 1990 yılından BRT’den emekli oldu.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Kanatlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hastane yangını meselesi sır olmamalı”
“Hastane yangını meselesi sır olmamalı”
Tatar:Kıbrıs Türkü Hüseyin Kanatlı’yı asla unutmayacak
Tatar:Kıbrıs Türkü Hüseyin Kanatlı’yı asla unutmayacak
Akıncı: Emekleri asla unutulmayacak
Akıncı: Emekleri asla unutulmayacak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim