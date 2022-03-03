Hüseyin Kanatlı ölümünün ikinci yılında anıldı

Kıbrıs Türkü’nün ilk sunucusu olarak bilinen ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda çok uzun yıllar hizmet veren Hüseyin Kanatlı’nın anma törenine ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan kızı Pembe Kanatlı, “Babam Hüseyin Kanatlı ülkesine büyük hizmetler vermiş bir kişilikti, onu büyük bir özlemle anıyoruz. Onun bize bıraktıkları hep kalbimizde yaşayacak” ifadelerini kullandı.

1931 Baf doğumlu olan Hüseyin Kanatlı, uzun yıllar yayıncılık hayatına devam etmişti…

Kanatlı, uzun yıllar radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgilenmiş, “Plak Yarışı”, “Merhaba Dostlar”, ve “Askerin Saati” programları ile toplumsal bellekte yer etmiş bir edebiyat ve müzik tutkunu olarak biliniyordu.