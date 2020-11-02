Hüseyin Özgürgün geliyor!

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre BRT'de yayınlanan '50+1' programına katılarak Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı.

Töre, UBP'de yeni dönemle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

2. tura tarafların karar vereceğini belirten Töre'ye göre, CTP ile icraat hükümeti zor...

HP ile bir formül olabileceği mesajı veren Töre, erken seçimi üçüncü olasılık görüyor.

Bakanlık görevi alabilirim iması...

Partinin uygun görmesi halinde Meclis Başkanlığı görevini yürütmek istediğini açıklayan Töre, soru üzerine bakanlık görev alabileceğini ima etti.

"Özgürgün Kasım ayı içinde gelecek"

Meclis Gündemi içinde Hüseyin Özgürgün'ün durumu hakkında bilgi verdi.

Töre, "Kendisi Kasım Ayında geleceğini ifade etmiştir. İstifasını geri alabilir. Alırsa başka bir noktadan meseleye yaklaşmak gerekecektir. İnşallah döner ve mecliste bir oylama yapılmasına gerek kalmaz. İstifasını geri alıp meclise dönerse bunu doğal olarak dikkate alacağız" dedi.