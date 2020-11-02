Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Flaş Haber
929 test, 1 pozitif vaka!
Kapat

Hüseyin Özgürgün geliyor!

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Hüseyin Özgürgün'ün Kasım ayı içerisinde adaya geleceğini açıkladı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 15:08
1144 Okunma
Hüseyin Özgürgün geliyor!

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre BRT'de yayınlanan '50+1' programına katılarak Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı.

Töre, UBP'de yeni dönemle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

2. tura tarafların karar vereceğini belirten Töre'ye göre, CTP ile icraat hükümeti zor...

HP ile bir formül olabileceği mesajı veren Töre, erken seçimi üçüncü olasılık görüyor.

Bakanlık görevi alabilirim iması... 

Partinin uygun görmesi halinde Meclis Başkanlığı görevini yürütmek istediğini açıklayan Töre, soru üzerine bakanlık görev alabileceğini ima etti.

"Özgürgün Kasım ayı içinde gelecek"

Meclis Gündemi içinde Hüseyin Özgürgün'ün durumu hakkında bilgi verdi.

Töre, "Kendisi Kasım Ayında geleceğini ifade etmiştir. İstifasını geri alabilir. Alırsa başka bir noktadan meseleye yaklaşmak gerekecektir. İnşallah döner ve mecliste bir oylama yapılmasına gerek kalmaz. İstifasını geri alıp meclise dönerse bunu doğal olarak dikkate alacağız" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ AÇIKLADI: SÜRE 30 KASIM’A KADAR UZATILDI
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ AÇIKLADI: SÜRE 30 KASIM’A KADAR UZATILDI
Cumhurbaşkanı Tatar: “Dayatma ile bir çözüm olamaz”
Cumhurbaşkanı Tatar: “Dayatma ile bir çözüm olamaz”
MECLİS GENEL KURULU ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
MECLİS GENEL KURULU ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim