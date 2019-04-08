Hüseyin Özgürgün'ün keyfi yerinde

KKTC Eski Başbakanı, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, yaklaşık 4 ay önce üçüncü kez baba olmuş ve yeni doğan kızına Naz Tanem ismini vermişti.





Aktif olarak siyasete bir süre önce son vereceğini açıklayan Hüseyin Özgügün şu günlerde günlerini eşi İnci Pars Özgürgün ve kızı Naz Tanem ile geçiriyor.Hafta sonu ailecek Lefke’ye giden Özgürgün ve ailesi, havanında güneşli olmasını fırsat bilip doğada yürüyüş yaptılar. Bir yıl öncesine kadar takım elbiselerde ve Başbakanlıkta gördüğümüz Özgürgün şimdi kızına bakıyor.