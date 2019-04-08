Hüseyin Özgürgün'ün keyfi yerinde

KKTC Eski Başbakanı, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, yaklaşık 4 ay önce üçüncü kez baba olmuş ve yeni doğan kızına Naz Tanem ismini vermişti.
Hafta sonu ailecek Lefke’ye giden Özgürgün ve ailesi, havanında güneşli olmasını fırsat bilip doğada yürüyüş yaptılar. Bir yıl öncesine kadar takım elbiselerde ve Başbakanlıkta gördüğümüz Özgürgün şimdi kızına bakıyor.
o kadar para çalmış olsam benim de keyfim yerinde olurdu, iyi keyiflerrrr hırsız fiseyinnnn
gün gelir devran döner aileni hapisten görebilirsin ancak :))
olan gahgariya benim çocuğun parasıyla saadet yapan?
Lefke'liler kıymet biliyorlar ise, Laü'yü açan Denktaş, İlçe yapan Özgürgün, Aplıç'ı açan Akıncı haricinde hiç bir siyasetçiyi Lefke'ye sokmamalılar.Hele siyasi kıskanç,Özersay'ı kapıdan kovmalılar.