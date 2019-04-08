Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Hüseyin Özgürgün'ün keyfi yerinde

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:41
Hüseyin Özgürgün'ün keyfi yerinde
banner44

KKTC Eski Başbakanı, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, yaklaşık 4 ay önce üçüncü kez baba olmuş ve yeni doğan kızına Naz Tanem ismini vermişti. 

banner41
Aktif olarak siyasete bir süre önce son vereceğini açıklayan Hüseyin Özgügün şu günlerde günlerini eşi İnci Pars Özgürgün ve kızı Naz Tanem ile geçiriyor. 

Hafta sonu ailecek Lefke’ye giden Özgürgün ve ailesi, havanında güneşli olmasını fırsat bilip doğada yürüyüş yaptılar. Bir yıl öncesine kadar takım elbiselerde ve Başbakanlıkta gördüğümüz Özgürgün şimdi kızına bakıyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Özgürgün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hırsız fiseyin 2019-04-08 10:54:34

o kadar para çalmış olsam benim de keyfim yerinde olurdu, iyi keyiflerrrr hırsız fiseyinnnn
gün gelir devran döner aileni hapisten görebilirsin ancak :))

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
kıbrıslı 2019-04-08 12:05:13

olan gahgariya benim çocuğun parasıyla saadet yapan?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Öz 2019-04-08 19:41:54

Lefke'liler kıymet biliyorlar ise, Laü'yü açan Denktaş, İlçe yapan Özgürgün, Aplıç'ı açan Akıncı haricinde hiç bir siyasetçiyi Lefke'ye sokmamalılar.Hele siyasi kıskanç,Özersay'ı kapıdan kovmalılar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Devlet Piyangosu çekildi!
Devlet Piyangosu çekildi!
Evinde yapılan aramada 5 kök hintkeneviri bulundu!
Evinde yapılan aramada 5 kök hintkeneviri bulundu!
Ahmad teminata bağlandı!
Ahmad teminata bağlandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim