Hüseyin Özgürgün’den sürpriz Ankara çıkarması!

Hüseyin Özgürgün'ün Ankara'da olduğu öğrenildi.

Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgiye göre Hüseyin Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) yaklaşan kurultay ve KKTC'de olası seçim perspektifi çerçevesinde Ankara’da bir kısım kritik resmi temaslar yapıyor.

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, geçtiğimiz gün katıldığı bir WEB TV yayınında parti tabanının ihtiyacı olması halinde yeniden milletvekili adayı olacağını ve döneceğini söylemişti.

Özgürgün konu hakkında kamuoyuna yansıdığına göre en son “Tabanın desteğiyle dönerim başka türlü mümkün değil” diye konuşmuştu.

Özgürgün'ün Ankara temaslarına ilişkin bazı ayrıntıların önümüzdeki günlerde daha da netleşeceği siyasi kulislere yansıyan bilgiler arasında...

KAYNAK: KIBRIS POSTASI