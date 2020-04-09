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Hüseyin Özyaşar hayatını kaybetti

Mormenekşe kulübünün sembol isimlerinden Hüseyin Özyaşar (Çavuş) hayatını kaybetti.

09 Nisan 2020 Perşembe 12:17
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Hüseyin Özyaşar hayatını kaybetti

Mormenekşe kulübünün sembol isimlerinden, spor yazarı Ahmet Özyaşar'ın babası Hüseyin Özyaşar (Çavuş) yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hüseyin Özyaşar'ın ölümünü böyle duyurdu:

Herkese Açık Mormenekşeli eski futbolcumuz, yöneticimiz, taraftarımız Hüseyin Özyaşar ,(Çavuş) abimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Gülen yüzü ile Mormenekşe simgelerinden birini daha kaybetmiştir. Başta uzun yıllar yöneticiliğimizi, basın işlerimizi yapan Ahmet Özyaşar olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine ve Mormenekşe halkına baş sağlığı dileriz. açımız büyüktür. Yattığın yer nur cennet mekanın olsun Hüseyin abi. Seni hiç unutmayacağız.

Anahtar Kelimeler:
MormenekşeHüseyin Özyaşar
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