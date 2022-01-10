Hüseyin Tabur: Gailemiz memleket

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Halkın Partisi Gazimağusa milletvekili adayı Hüseyin Tabur, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı…

"SİYASETİN YENİLENMESİ GEREKİYOR”

Milletvekilliğine adaylık süreci hakkında konuşan Tabur, “Oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Hükümete gelecek olan partileri ve milletvekillerini zor bir dönem bekliyor. Her zaman vatan sevgimiz oldu ve gailemiz memleketin bu kötü durumdan çıkarmak için nasıl katkı koyabiliriz diye düşündük. Çevreden gelen destekler neticesinde siyasetin yenilenmesi gerektiğini düşündük ve bu sayede milletvekili adayı oldum” ifadelerini kullandı.

“SİYASETİN YENİ VİZYONLARA VE YENİ İSİMLERE İHTİYACI VAR”

Siyasetin yenilenmesi gerekliliğine vurgu yapan Tabur, “İçerisinde bulunduğumuz bu zor dönemden yeni vizyonlar ve yeni fikirlerin desteği ile daha kolay çıkabiliriz. Siyasetin yeni vizyonlara ve yeni isimlere ihtiyacı var. Halkın Partisi olarak yeni isimlerle seçime gidiyoruz. Vatandaşlardan aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu. Ancak sandığa giderek kemikleşmiş bu yapıdan kurtulabiliriz. Sandığı boykot eden vatandaşlarımızda var ancak irademizi ortaya koymak için sandığa gitmemiz çok önemli. Bu statükoyu yıkmak ve geleceği daha iyi inşa etmek için sandığa gidilmesi gerekiyor. Vatandaşlık görevimizi yerine getirmeliyiz. Boykot tamamen statükoya yarayan bir sistemdir. Ben vatandaşlarımızın duyarlı davranarak sandığa gideceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“DEVLETTE DİJİTALLEŞME HIZLANDIRILMALI”

Kamu reformunun KKTC için hayati bir öneme sahip olduğunu ve kamu reformunun bir an önce hayata geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Tabur, “Halkın Partisi geçmiş hükümet dönemlerinde kamu reformlarına en çok önem veren partidir. Hükümette olduğumuz dönemde kamu reformunu komiteden geçirdik ancak hükümet ortaklarımızdan yeterli desteği görmedik. Sendikalarla, memurlarla ortak bir paydada buluşulmalı ve kamu reformunu hayata geçirmeliyiz. Bu hantallığı aşıp daha verimli bir kamu yaratmak için el birliği ile çalışmamız gerekiyor. Verimlilik ve işlevselliğin yanı sıra vatandaşlarımızın da hayatını kolaylaştırmamız gerekiyor. Hükümet döneminde bazı alanları dijitalleştirdik. Tapuda belli bir randevu sistemine geçildi, seyrüsefer harçları artık online olarak ödenebiliyor ancak bunlar yeterli değil. Devletin gelirlerini artıracak birimlerde de daha hızlı dijitalleşmemiz ve süreci hızlandırmak için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın saatlerce kuyruklarda beklemesinin önüne geçmek için bu dijitalleşme sürecini daha iyi yönetmeli ve hızlandırmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANMALI VE SANDIKTA HESAP SORMALIYIZ”

Vatandaşlara sandığa gitmeleri konusunda çağrıda bulunan Tabur, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirmeli ve mutlaka sandığa gitmeliyiz. Vatandaşlarımız mutlaka adayların geçmişlerini araştırmalı ve yeni isimlere şans vermeli. Memlekette artık değişim zamanı geldi. Sandığı boykot etmek çözüm değildir. Eğer vatandaşlarımız memnun değillerse tepkilerini dile getirmeli ve sandıkta hesap sormalıdır. Tüm vatandaşlarımızı sandığa gitmeye ve demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.