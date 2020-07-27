Hüsnü Falyalı'dan Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı

KKTC’nin sevilen iş insanlarından biri olan Hüsnü Falyalı, Mersin Mut'ta vatani görevlerini KKTC’de yapacak askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan askerler için bir taziye mesajı yayınladı.

Hüsnü Falyalı, “Vatani görevlerini yapmak için KKTC’ye gelecek olan askerlerimizin geçirdiği trafik kazasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyor, yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.