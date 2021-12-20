Husumetlisini sırtından bıçakladı!

(Kamalı Haber)

Yaralama, Ciddi Darp, Darp, Kanunsuz Bıçak Tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı.

Polis, huzurunuzda bulunan zanlının Yaralama, Ciddi Darp, Darp, Kanunsuz Bıçak Tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19.12.2021 tarihinde, saat 16.30 raddelerinde, Lefkoşa'da Yusuf Salih Kaptan futbol Sahasının arka kısmında bulunan elektrik trafosunun yanında, Zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı toplam uzunluğu 23cm ağız uzunluğu ise 11.5cm olan siyah saplı bıçak ile aralarında husumet bulunan ayni yerde sakin Muhammed Waris Ali'nin sırtının orta kısmına 4 santim eninde 3 santim derinliğinde kesi yaptıktan sonra, müştekinin sol eli ile meseleye konu bıçağı tutmasına müteakip Zanlının bıçağı çekmesi sonucu müştekinin sol el 4. ve 5. parmaklarında kesi oluşmasına sebebiyet verip akabinde sağ üst kol arka kısmına 7 santimlik kesi oluşturacak şekilde bıçağı saplamak suretiyle adı edileni bedensel fiili zarara uğrattığını anlattı.