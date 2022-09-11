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Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!

Gönyeli'de meydana gelen "Vahim zarar", " Ciddi darp" ve "Tecavüzkar alet taşıma" Suçlarından tutuklanan zanlı E.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Eylül 2022 Pazar 15:14
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Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Soner Şaban, şanlı E.G'nin "Vahim zarar", " Ciddi darp" ve "Tecavüzkar alet taşıma" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Şaban, zanlının Gönyeli'de 9 Eylül 2022 tarihinde, saat 20.00 raddelerinde aralarında husumet bulunan C.G.D.'nin başına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tahtadan mamul kürek sapı ile vurup kafatasının çatlamasına sebep olduğunu kaydetti.

Aynı tarihte olay yerinin ziyaret edildiğini ve meseleye konu tahtadan mamül kürek sapının tespit edilerek emare olarak alındığını dile getiren Şaban, zanlının 10 Eylül'de derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Şaban, zanlının aynı gün verdiği gönüllü ifadesinde suçlarını kabul ettiğine işaret ederek, soruşturmanın devam ettiğini anlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında alınacak ifadelerin olduğunu, zanlının verdiği gönüllü ifadenin ise teyit ve tekzip edileceğine vurgu yapan Şaban, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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