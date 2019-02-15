“Huzur ve Barış’ta Kadının Yeri”paneli 27 şubat’ta yapılacak

Kanada, Avustralya ve Norveç’in Güney Kıbrıs’a akredite büyükelçilikleri Kıbrıs’taki Barış Gücü (UNFICYP) bünyesindeki askeri ve polis gücünün her ikisinin başında da kadın bulunması ve bunun dünyada bir ilk olmasına dikkat çekmek amacıyla “Huzur ve Güvende Kadınların Yeri” temalı ortak panel düzenleyecek.
Daha sonra sırasıyla BM İyi Niyet Misyonu Şefi ve Genel Sekreterin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıdemli Polis Danışmanı Ann-Kristin Kvilekval ve Barış Gücü Komutanı Cheryl Pearce’in konuşmaları yer alacak.
Tartışma oturumu ve kokteylin ardından etkinlik 20.30’da sona erecek.
(TAK)