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“Huzur ve Barış’ta Kadının Yeri”paneli 27 şubat’ta yapılacak

15 Şubat 2019 Cuma 17:36
“Huzur ve Barış’ta Kadının Yeri”paneli 27 şubat’ta yapılacak

Kanada, Avustralya ve Norveç’in Güney Kıbrıs’a akredite büyükelçilikleri Kıbrıs’taki Barış Gücü (UNFICYP) bünyesindeki askeri ve polis gücünün her ikisinin başında da kadın bulunması ve bunun dünyada bir ilk olmasına dikkat çekmek amacıyla “Huzur ve Güvende Kadınların Yeri” temalı ortak panel düzenleyecek.

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Lefkoşa’nın güneyindeki Ermou Sokağındaki “Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi”nde (CVAR) 27 Şubat Çarşamba günü saat 16.30’da başlayacak etkinlikte, Avustralya Yüksek Komiseri Sam Beever ve Norveç Büyükelçisi Jorn Gjelstad, açılış konuşmalarını yapacak.

Daha sonra sırasıyla BM İyi Niyet Misyonu Şefi ve Genel Sekreterin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıdemli Polis Danışmanı Ann-Kristin Kvilekval ve Barış Gücü Komutanı Cheryl Pearce’in konuşmaları yer alacak.

Tartışma oturumu ve kokteylin ardından etkinlik 20.30’da sona erecek.
(TAK)

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