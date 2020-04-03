Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

“Huzurevleri ve çocuk yuvalarına dikkat”

CTP Milletvekili ve Nöroloji Uzmanı Dr. Sıla Usar İncirli, virüse karşı huzurevleri ve çocuk yuvalarına da dikkat edilmesi konusunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

03 Nisan 2020 Cuma 23:48
873 Okunma
“Huzurevleri ve çocuk yuvalarına dikkat”

CTP Milletvekili ve Nöroloji Uzmanı Dr. Sıla Usar İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, koronavirüs salgınına karşı huzurevleri ve çocuk yuvalarına da dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dr. İncirli’nin paylaşımı şöyle:

“Huzurevleri ve Çocuk Yuvalarına Dikkat

Dünyanın her yerinde yeni korona virüs salgını devam ederken, ülkeler hastalığa yakalandıkları zaman ölüm oranı en yüksek olan ileri yaş kişileri ve kronik hastalığı bulunanları korumak için özel bir çaba harcamaktadır. Buna rağmen Avrupa’dan huzurevleri ile ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Ülkemizde ise halihazırda yaşlı bakımevlerimizin yetersiz olduğu, bugüne kadar sosyal devlet anlayışı çerçevesinde huzurevlerimizin sayısını artıramadığımız, gerekli yatırımları yapamadığımız bir gerçektir. Lapta Huzurevimizde 35-40 yaşlı yurttaşımız yaşamaktadır. Yılın 365 günü, günün 24 saati kesintisiz hizmet veren huzurevi çalışanlarının özellikle Lapta-Alsancak bölgesindeki yerel bulaş varlığından sonra, ek insan iş gücü ve bulaşı önlemek için kişisel koruyucu ekipmanlara daha çok ihtiyaçları vardır. İçinden geçtiğimiz yeni korona virüs salgın günlerinde eksiklikleri tamamlamak için çalışacağımız yerde hükümet büyük özveri ile görevlerinin başında olan 5 huzurevi çalışanının maaşlarından kesinti yaptı. Huzurevi çalışanlarının çalışmadıkları takdirde en kıymetlilerimizden olan yaşlılarımızın yaşayacakları olumsuzlukları hiçbirimiz düşünmek bile istemeyiz. En zor şartlarda hizmetleri sürdüren huzurevi çalışanlarının maaşlarının kesilmiş olması kabul edilemez. Huzurevi gibi kırılgan, en hassas ve özenli olunması gereken yerde böyle davranış gösteren bir devlet bu utancı üzerinden atamaz.

Diğer bir hassas ve özenli olunması gereken kırılgan yer çocuk yuvamızdır. Devletin koruması altında olan 40 kadar çocuğumuzun olduğu Çağlayan Çocuk Yuvası. Yine kesintisiz, şefkatli bir hizmet sürdüren 4 çalışanın maaşından kesinti yapılmış olması kabul edilemez.

Huzurevleri, çocuk yuvaları kritik, en kırılganlarımızın en ihtiyaçlılarımızın olduğu, hepimizin adına sürdürülen hizmetlerin verildiği kurumlardır. Yaşlılarımıza ve çocuklarımıza verilen hizmetlerden vazgeçemeyiz.
Hükümet derhal huzurevi ve çocuk yuvası çalışanlarının maaş kesintisinden vazgeçmeli, ayrıca çocuklarımızı ve yaşlılarımızı korumak için gerekli önlemleri almalıdır.”

Anahtar Kelimeler:
Sıla Usar İncirliKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 ŞİDDETİNDE SALLANDIK!
5 ŞİDDETİNDE SALLANDIK!
Tatar, TDP heyetini kabul etti
Tatar, TDP heyetini kabul etti
“Karantina içinde karantina şart!”
“Karantina içinde karantina şart!”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim