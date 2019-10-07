İbrahim Kalın: Türkiye güçlü ve kararlı

Konuya ilişkin ilk açıklama , TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak” ifadelerine yer verdi.
Kalın, Türkiye’nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.
(BRT/NTV)
olan gargalar mıçıyla güldü size :)).Arif Hoca'nın dediğindeeeen