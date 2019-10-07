İbrahim Kalın: Türkiye güçlü ve kararlı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine dair Beyaz Saray’dan bir açıklama geldi. Açıklamada, “Türkiye, kısa süre sonra Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyecek. ABD kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve dahil olmayacak“ denildi.