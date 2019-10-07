Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Diyetler hakkında doğru sanılan yanlışlar
Diyetler hakkında doğru sanılan yanlışlar
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...

İbrahim Kalın: Türkiye güçlü ve kararlı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine dair Beyaz Saray’dan bir açıklama geldi. Açıklamada, “Türkiye, kısa süre sonra Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyecek. ABD kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve dahil olmayacak“ denildi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 08:34
İbrahim Kalın: Türkiye güçlü ve kararlı

Konuya ilişkin ilk açıklama , TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak” ifadelerine yer verdi.

Kalın, Türkiye’nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.

(BRT/NTV)

banner22
Anahtar Kelimeler:
İbrahim KalınTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ayşe 2019-10-07 09:20:05

olan gargalar mıçıyla güldü size :)).Arif Hoca'nın dediğindeeeen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Trafikte korkunç rakamlar!
Trafikte korkunç rakamlar!
Cumhurbaşkanıı trafik kazasında hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanıı trafik kazasında hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı
Erciyes:Yavuz sondaj gemisi çalışmasına bugün başlayacak
Erciyes:Yavuz sondaj gemisi çalışmasına bugün başlayacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim