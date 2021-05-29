İbrahim Koreli Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Anıldı

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, anma törenine İbrahim Koreli'nin ailesi, TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, parti genel sekreteri Mehmet Davulcu ve bazı parti yetkilileri yanı sıra TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu, bazı sendika başkanları katıldı.

Anma töreninde konuşan İbrahim Koreli'nin kızı Zuhal Koreli, babasının “cesur, dürüst, onurlu, ilkeli” bir sendika lideri ve siyasetçi olduğunu belirterek, “öğretilerinin, barışçı, onurlu duruşunun herkesi kucaklayarak yollarını aydınlattığını” söyledi. Zuhal Koreli, babasının yolunda yürümeye devam edeceklerini belirtti.

TKP Genel Başkan Mehmet Çakıcı da, İbrahim Koreli’nin “onurlu ve şerefli bir mücadelenin sonunda geride çok önemli bir isim bıraktığını” söyledi.

“İşçinin yanında, adaletsizliğe karşı duruşundan dolayı haksızlık ve adaletsizlik yapmak isteyenlerin korkulu rüyası olan İbrahim Koreli'ye efsane sendikacı ismi verildiğini” anlatan Çakıcı, Koreli'nin TKP'den beş dönem milletvekilliği yaptığı dönemlerde de “cesurca adımlar” attığını hatırlattı.

Koreli'nin birleştirici kişiliğinden de bahseden Çakıcı, “ölümünün birinci yıl dönümünde solun farklı kesimlerini bugün bir araya getirdiğini” söyledi.