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İbrahim Mercan koronavirüse yenik düştü

İbrahim Mercan, Nam-ı diğer “Mercan Arap” , İngiltere’de yakalandığı koronavrüse yenik düştü.

11 Nisan 2020 Cumartesi 15:24
1965 Okunma
İbrahim Mercan koronavirüse yenik düştü

Koronavirüs Londra'da can almaya devam ediyor.  Londra'da  77 yaşındaki İbrahim Mercan koronavirüse yenik düştü.  

Uzun zamandır İngiltere’de yaşayan ve Kıbrıs’a da sürekli gidip gelen İbrahim Mercan’ın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. İbrahim Mercan’ın beş çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

İNGİLTERE'DE YAŞAMINI YİTİREN KIBRISLI TÜRKLER

Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlı, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Konkurt (Ahmet), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Çetin Çetinkaya, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Türker Enver, Hüseyin Kavaz, Ersin Mehmet Soyalan, Sündüz Yusuf Ramadan, Rıfat Hasan Rezvan, Hilmi Miksi, Salise Tolgay Demirağ, Şakir Cemal, Enver Arif, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Emine Aziz, Ergün Osman, Yaşar Cevahir, Suna Arif, Ayşe Ali, İbrahim Muharrem, Sare Tek, Salih Balı, Aynur Hussein, Özcan Aygın, Aynur Talat Gusela, Ferhat Hakkı, Hüseyin Ahmet ve H.Y.Ş, Ibrahim Mercan

Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
İbrahim MercanKoronavirüsLondra
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arkadas 2020-04-11 17:17:34

mekanın cennet olsun Allah aılesıne sabır versın ınssAllah.....

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