İbrahim Özgöçmen: Toplam vakamız 37'ye yükseldi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının vaka sayılarını paylaştı.

“TOPLAM VAKAMIZ 37’YE YÜKSELDİ”

Kalkanlı Yaşam Evi’nde de 4 hemşirenin pozitif olduğunu kaydeden Özgöçmen, şu ifadeleri kullandı:

“30 pozitif vakamıza ek olarak. Kalkanlı yaşam evinde 4 hemşire pozitif. Güzelyurt sağlık merkezinde 1 şoför pozitif. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın doğum servisinde 1 ebe pozitif. 1 asistan Dr. pozitif. Toplam vakamız 37'ye yükseldi.”