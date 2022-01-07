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İbrahim Özgöçmen: Toplam vakamız 37'ye yükseldi

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, 37 sağlık çalışanının koronavirüs pozitif olduğunu duyurdu.

07 Ocak 2022 Cuma 14:36
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İbrahim Özgöçmen: Toplam vakamız 37'ye yükseldi
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının vaka sayılarını paylaştı.

“TOPLAM VAKAMIZ 37’YE YÜKSELDİ”

Kalkanlı Yaşam Evi’nde de 4 hemşirenin pozitif olduğunu kaydeden Özgöçmen, şu ifadeleri kullandı:

“30 pozitif vakamıza ek olarak. Kalkanlı yaşam evinde 4 hemşire pozitif. Güzelyurt sağlık merkezinde 1 şoför pozitif. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın doğum servisinde 1 ebe pozitif. 1 asistan Dr. pozitif.  Toplam vakamız 37'ye yükseldi.”

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