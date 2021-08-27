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İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı

Ülkemizde infiale neden olan bir polis mensubunun ağır yaralandığı olayla ilgili aranan zanlılardan biri olan zanlı İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Ağustos 2021 Cuma 13:27
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İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Ülkemizde infiale neden olan bir polis mensubunun ağır yaralandığı olayla ilgili aranan zanlılardan biri olan zanlı İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ömer Can, olguları aktardı.

Polis, zanlı İbrahim Takımcılar’ın Katle teşebbüs, ağır yaralama, soygun, kasti hasar, ciddi darp, polisi darp görevinden men suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 15.08.2021 tarihinde 17.00’de Gaziköy’de bir ev açma olayıyla ilgili gelen ihbar üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun polis aracıyla olay mahalline gittiğini anlattı.

Polis, zanlı İbrahim Takımcılar ve aranan zanlı Gökhan Takımcılar’ın koşarak kaçmaya çalıştığını belirtti.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın polis memuru Fahri Toklu’yu tasarrufundaki ağır uzunluğu 17,5 ağız uzunluğu 6,5 santim olan sivri uçlu katlanan bıçakla sol göğüs, sırt kısmından ağır yaralayıp, ellerinin muhtelif yerlerini de bıçakla yaralayıp, polis arabasının anahtarını aldıklarını anlattı.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın yine köyde sakin İ.Ç’ye ait aracı mal sahibinden izinsiz alıp, kaçtığını ve arabayı Yiğitler Çöplüğü’ne bırakıp, kaçtığını belirtti.

Polis, zanlıların Fahri Toklu’yu katle teşebbüs ettikleri bıçağın emare alındığını belirtti.

Polis, polis memuru Fahri Toklu’nun devlet hastanesinde yoğun bakımdan çıktığını söyledi.

Polis, zanlı İbrahim Takımcılar’ın Akdoğan’da tespit edilerek, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ikinci bir gönüllü ifade verip, bölgede işlediği hırsızlık suçlarıyla ilgili itirafta bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının ifadesinde ayrıca olaydan önceki gün çaldıkları bir araçla olay günü Pile’den yasal olmayan yolla GKRY’ne geçtiklerini ve bir gün sonra arabayı Rum tarafında bırakarak, yine yasal olmayan yolla kuzeye geçiş yaptığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 4 ayrı suçtan teminata bağlı olduğunu söyleyip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, suçların ciddiyetine vurgu yapıp, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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İbrahim Takımcılar
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